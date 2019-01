EN IMAGES. "On a vu notre maison totalement engloutie par la boue" : au Brésil, l'effondrement d'un barrage minier sème la désolation

Le bilan provisoire de la catastrophe de Brumadinho, dans le sud-est du pays, est passé dimanche à 58 morts et 305 disparus.

Le bilan devrait encore s'alourdir. La rupture d'un des trois barrages de la mine Corrego do Feijão à Brumadinho, ville située à 60 km de la capitale de l'Etat de Minas Gerais Belo Horizonte, dans le sud-est du Brésil, a fait au moins 58 morts et 305 disparus. L'effondrement, survenu vendredi 25 janvier, a provoqué un violent glissement de terrain et la boue a tout emporté sur son passage. Et le bilan pourrait encore s'alourdir après la découverte d'un autobus avec un nombre indéterminé de corps à l'intérieur, a indiqué dimanche un porte-parole de la défense civile de l'Etat.

Dimanche, les populations traumatisées par la rupture de ce barrage de la compagnie minière Vale se sont réveillées dans la panique, au son de sirènes avertissant du risque de rupture d'un autre barrage minier. L'alerte a ensuite été levée. Franceinfo revient en clichés sur cette catastrophe.