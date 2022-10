Élection présidentielle au Brésil : le vote évangélique déterminant ?

FRANCEINFO

C'est une campagne présidentielle aux allures de campagne spirituelle, au Brésil. Une cinquantaine de fidèles évangéliques prient pour la victoire de Jair Bolsonaro, sans jamais le citer. "Les principes de la droite conservatrice sont les plus proches de nous, des principes que Dieu nous ordonne", explique une femme, samedi 29 octobre. "En ce moment, le vote évangélique peut faire la différence", confie un pasteur évangélique.

La majorité des évangéliques soutient Jair Bolsonaro

Aujourd'hui, les évangéliques représentent un tiers de l'électorat brésilien. Si la majorité est pro-Bolsonaro, une minorité plus progressiste soutient Lula, comme dans une église inclusive où certains tentent de faire évoluer les mœurs. "Aujourd'hui, le christianisme est associé au fascisme. Donc la croix que je porte sur la poitrine et mon vote pour Lula, c'est pour changer cette vision et montrer que la religion accepte tout le monde", déclare un Brésilien. Jair Bolsonaro et Lula tentent de séduire l'électorat évangélique tant convoité.