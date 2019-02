Brésil : une baleine à bosse retrouvée morte en pleine forêt amazonienne, les circonstances de sa présence encore inconnues

Selon des biologistes de l'ONG Bicho D'Agua, la baleine à bosse a été retrouvée à Soure sur l'île de Marajó, à quelque 15 mètres d'une plage.

Etrange découverte en plein cœur de la forêt amazonienne. Des habitants de l'île de Marajó, située dans l'Etat de Para, au nord du Brésil, ont découvert une baleine à bosse morte échouée sur le sol, au beau milieu d'une mangrove de cette partie de l'Amazonie, relève le magazine Géo. Plusieurs oiseaux volant autour de sa carcasse ont permis de la découvrir.

Des biologistes de l'ONG brésilienne Bicho D'Agua se sont ensuite rendus sur place, et ont diffusé plusieurs images du cétacé sur les réseaux sociaux, samedi 23 février.

D'après l'ONG Bicho D'Agua, la baleine à bosse a été retrouvée à Soure sur l'île de Marajó. Elle mesurait huit mètres de long et avait visiblement un an, selon les biologistes brésiliens. "Ce n'est pas un animal adulte, il n'est pas aussi gros qu'il n'y paraît sur les photos", développe Bicho D'Agua sur Facebook.

Comment un tel cétacé a-t-il pu s'échouer en pleine forêt amazonienne ? Sur le réseau social, Bicho D'Agua précise que la baleine a été retrouvée à quelque 15 mètres d'une plage. Vue cette faible distance, et les grandes marées sur la côte nord du Brésil, "il est tout à fait compréhensible qu’une carcasse s’arrête à l’intérieur de la mangrove", explique l'ONG.

Cette découverte reste pour le moins très inhabituelle. Comme l'explique Geo, cette espèce de baleines est présente au large de l'Amazonie en hiver, et non en été, saison au cours de laquelle les baleines à bosse se dirigent vers le sud. D'après le magazine, plusieurs spécialistes estiment que cette baleine a pu être séparée de sa mère, et s'est retrouvé perdue dans les eaux du nord du Brésil, jusqu'à s'échouer dans cette mangrove. D'autres avancent une autre hypothèse : le fait que la jeune baleine a pu ingérer du plastique, avant de se retrouver au large de l'île de Marajó.