Brésil : un monument ravagé par les flammes

Vu du ciel, le Musée national ressemble à un gigantesque brasier. l'incendie s'est déclaré hier soir dans le Musée national de Rio de Janeiro au Brésil, juste après la fermeture. Il s'est propagé à toutes les salles d'exposition, réduisant en cendre des trésors inestimables. Ce matin, les Brésiliens constataient les dégâts. "Ça ressemble à un cauchemar, je suis allée me coucher en pensant que c'était un cauchemar et que j'allais m'en sortir en me réveillant" indique cette historienne, en larmes.

Un véritable joyau architectural

L'ancien palais impérial abritait plus de 20 millions de pièces, des momies égyptiennes, des squelettes de dinosaures, et même le plus ancien squelette humain retrouvé au Brésil. Quelques rares pièces ont pu être récupérées par les pompiers et des volontaires. Le Musée national venait de fêter ses 200 ans. Des voix se font déjà entendre au Brésil pour dénoncer le manque de moyens dû à de nombreuses coupes budgétaires.

