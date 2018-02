Feuilleton : Rio au rythme du carnaval (3/5)

À quelques jours du défilé officiel, d'étranges créatures ont pris possession de Rio, au Brésil. Pendant une semaine, entre les jardins enchantés, les tigres et autres Chaplins et clowns en tout genre, il faut se frayer un chemin. Rio vit au rythme des blocos, ces orchestres ambulants qui jouent du matin au soir. Presque à chaque coin de rue, il y en a plus de 300. Dans le quartier d'Ipanema, nous retrouvons Céline et Vincent, nos Français novices du carnaval. Avec leurs amis ils vont au bloco de leur quartier, qui commence dans quelques minutes. Et pas question de sortir sans se déguiser. Il y a tellement de paillettes que la mairie de Rio se plaint même qu'elles polluent les eaux de la ville.

Joyeuse insouciance

Tout le monde se laisse très vite gagner par la folie du carnaval. Pendant que plus d'un million de fêtards envahissent la ville dans une joyeuse insouciance, au hangar de l'école de Mangueira, on ne rigole plus du tout. Welton a sculpté sans relâche pendant trois mois une tête de vieux clown de plus de 200 kilos. Il faut maintenant la descendre sur le char sans l'abimer. Ce soir, toute la favela est venue supporter son école et chaque danseuse à son club de fans. L'immense parking parait presque trop petit pour contenir le défilé. Le grand soir, les supporters ont promis d'être encore plus nombreux.

