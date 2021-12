Minorités chrétiennes : les attaques se multiplient

Comme un symbole d’attaque à leur foi, c’est un 25 décembre qu’une attaque au camion piégé, provoquant la mort de trente personnes a eu lieu à Mo So, en Birmanie. Dans l’habitacle, ne restaient que les cadavres calcinés d’hommes, de femmes et d’enfants. Et ce n’est pas la première fois que les chrétiens sont touchés par des conflits armés dans les pays où ils représentent une minorité religieuse. En Syrie, beaucoup d’entre eux ont été assassinés par les jihadistes. D’autres ont eu le temps de fuir. Enfin, certains ont fait le choix de rester, malgré les décombres et la solitude.

Une minorité régulièrement malmenée en Inde

Mais les chrétiens ne sont pas ciblés que dans les pays en proie aux conflits armés. En Inde, cette minorité religieuse est régulièrement malmenée. D’ailleurs, récemment, le gouvernement fédéral a interdit à une association fondée par Mère Teresa de recevoir des dons de l’étranger. Dans le pays, en moins de dix ans, le nombre d’attaques perpétrées à l’encontre de la communauté chrétienne a été multipliée par trois. Dans le monde, l’association Portes Ouvertes, qui défend les croyants, a mis en cause cinquante Etats sur tous les continents. Par ailleurs, elle estime à 340 millions le nombre de chrétiens persécutés dans le monde en raison de leur religion.