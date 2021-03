Birmanie : tirs à balles réelles sur des manifestants, les journalistes de plus en plus ciblés

Les tensions restent vives, mardi 2 mars en Birmanie, avec de nouveaux manifestants blessés, dont trois dans un état grave, et de plus en plus de journalistes ciblés par les autorités qui font fi des condamnations internationales.

"Une vingtaine de personnes ont été blessées" dans la ville de Kale (Nord-Ouest) par la police et l'armée, venues disperser un rassemblement pro-démocratie, a indiqué un secouriste. "Trois, touchées par des tirs à balles réelles, doivent être opérées en urgence et sont dans un état critique", a précisé un docteur de l'hôpital où elles ont été transportées. Ces nouvelles tensions interviennent deux jours après une journée de répression meurtrière au cours de laquelle au moins 18 personnes ont été tuées, selon l'ONU.

WATCH: Today in Kalay, Sagaing Region. Reportedly at least two were killed on the spot. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/NC20xSUMyt — Mratt Kyaw Thu (@mrattkthu) March 2, 2021

Les journalistes de plus en plus ciblés

Quelques heures plus tôt, un journaliste birman, Kaung Myat Hlaing, a été arrêté à son domicile lors d'une opération musclée des forces de sécurité, selon son employeur Democratic Voice of Burma (DVB). Des tirs ont été entendus lors de l'arrestation qu'il a lui-même filmée en direct et dont les images ont été retransmises sur les réseaux sociaux.

Les journalistes ont de plus en plus de mal à pouvoir travailler dans le pays. Plusieurs ont été interpellés ces derniers jours, dont un photographe de l'agence de presse américaine Associated Press. D'autres ont été visés par des tirs de balles en caoutchouc, notamment deux employés par l'agence chinoise Xinhua.