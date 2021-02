Birmanie : l'armée réprime de nouvelles manifestations contre la junte, des sources locales évoquent plusieurs morts

Près d'un mois après le renversement du gouvernement de Birmanie par la junte militaire, la contestation est réprimée de plus en plus durement. Des soldats ont violemment dispersé plusieurs rassemblements dimanche 28 février, et des sources ont fait état de plusieurs morts parmi les manifestants.

Dans la ville côtière de Dawei, dans le sud du pays, trois personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées dans une intervention des forces de l'ordre, affirment des médias locaux et un secouriste volontaire.

Ce dernier, Pyae Zaw Hein, affirme à l'AFP que les trois victimes ont été "touchées par des tirs à balles réelles", alors que les blessés l'ont été par des munitions en caoutchouc. "Il pourrait y avoir beaucoup plus de victimes, car nous continuons de recevoir des blessés", a-t-il ajouté.

Selon l'AFP, des rapports, non confirmés à ce stade, font également état de manifestants tués dans d'autres villes du pays.

Une ONG s'inquiète de "l'escalade" de la violence

A Rangoun, la capitale économique, une manifestation a été dispersée, et une manifestante explique à l'AFP avoir entendu des tirs, sans "un mot d'avertissement". Mais on ignore s'il s'agissait de tirs à balles réelles. "Certains ont été blessés et certains sont toujours en train de se cacher dans les maisons du quartier", affirme cette manifestante, Amy Kyaw, une institutrice de 29 ans.

"La nette escalade du recours à la force létale dans plusieurs villes du pays (...) est scandaleuse et inacceptable et doit être immédiatement stoppée", a réagi Phil Robertson, directeur adjoint de la division Asie à Human Rights Watch.

On dénombrait jusqu'ici au moins cinq morts dans les rangs des manifestants depuis le coup d'Etat. L'armée affirme pour sa part qu'un policier a péri en tentant de disperser un rassemblement.

Par ailleurs, plus de 850 personnes ont été interpellées, inculpées ou condamnées depuis le 1er février, selon une ONG d'aide aux prisonniers politiques (AAPP). Un chiffre qui devrait exploser, des médias officiels faisant état de 479 arrestations pour la seule journée de samedi.