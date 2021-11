Birmanie : détenu depuis mai pour terrorisme, le journaliste américain Danny Fenster a été libéré

Il devait comparaître mardi devant un tribunal pour terrorisme et sédition et encourait pour cela la prison à vie. Le journaliste américain Danny Fenster, détenu en Birmanie depuis mai par la junte au pouvoir, a été libéré et sera expulsé du pays sous peu, a déclaré lundi 15 novembre un porte-parole du régime birman.

“We are relieved that Danny is finally out of prison – somewhere he never should have been in the first place,” said Frontier Editor-in-Chief Thomas Kean. “The Frontier team would like to thank all who worked to secure Danny’s release over the past five-and-a-half months.” 2/5 — Frontier Myanmar (@FrontierMM) November 15, 2021

“But we also recognise Danny is one of many journalists in Myanmar who have been unjustly arrested simply for doing their job since the February coup. We call on the military regime to release all of the journalists who remain behind bars in Myanmar.” 3/5 — Frontier Myanmar (@FrontierMM) November 15, 2021

Installé en Birmanie pour couvrir la transition du pays vers un régime démocratique avec Aung San Suu Kyi à sa tête dans les années 2010, Danny Fenster travaillait pour le magazine Frontier Myanmar. Il a été arrêté en trois mois après le coup d'Etat militaire alors qu'il tentait de quitter le pays. Agé de 37 ans, il avait été condamné à onze ans de prison la semaine dernière.

Une "merveilleuse nouvelle"

Les circonstances de la libération du journaliste sont encore inconnues. Au début du mois, l'ancien diplomate américain et négociateur d'otages Bill Richardson a rencontré le chef de la junte Min Aung Hlaing dans la capitale Naypyidaw, mais il avait alors déclaré que le département d'Etat américain lui avait demandé de ne pas évoquer le cas de Danny Fenster lors de sa visite.

La Birmanie a sombré dans le chaos depuis le putsch militaire du 1er février qui a mis fin à une parenthèse démocratique de 10 ans. Depuis le coup d'Etat de février qui a renversé Aung San Suu Kyi et lancé une répression qui a fait plus de 1 200 morts, la Birmanie est, après la Chine, le pays au monde qui a mis le plus de journalistes en prison.