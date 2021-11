Birmanie : le journaliste américain Danny Fenster condamné à 11 ans de prison

Le journaliste américain, Danny Fenster, détenu depuis mai par la junte militaire en Birmanie, a été condamné à 11 ans de prison, a annoncé vendredi 12 son employeur, le média Frontier Myanmar. Il était poursuivi pour trois chefs d'accusation : incitation à la dissidence, association illégale, violation de la loi sur l'immigration. Danny Fenster avait été arrêté le 24 mai, près de quatre mois après le coup d'Etat militaire, à l'aéroport international de Rangoun au moment où il tentait de quitter le pays.

Son procès se tient à huis clos dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire. Le média Frontier Myanmar s'est dit "profondément déçu de la décision prise aujourd'hui de condamner son rédacteur en chef Danny Fenster à des peines de prison d'une durée totale de 11 ans". Dans une procédure distincte, il est également inculpé pour terrorisme et sédition et risque la prison à vie.

Frontier Myanmar statement on conviction and sentencing of Danny Fenster



Frontier Myanmar is deeply disappointed at the decision today to convict its Managing Editor, Danny Fenster, on three charges and impose prison sentences totalling 11 years. 1/8