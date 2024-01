Bangladesh : colère dans les rues après les élections législatives

Au Bangladesh, Sheikh Hasina se dirige vers un cinquième mandat après avoir remporté, dimanche 7 janvier, les élections législatives. Une victoire facilitée par le boycott décidé par le principal parti d’opposition, qui a dénoncé un simulacre d’élection, et une partie de la population.

À l’intérieur des salles de vote, les premiers résultats donnent Sheikh Hasina grande gagnante du scrutin. À l’extérieur, la colère s’exprime dans la rue. Les élections législatives du Bangladesh ont été boycottées par l’opposition et une partie de la population, qui ne croit plus en des élections libres et transparentes. À 76 ans, la Première ministre Sheikh Hasina entame un cinquième mandat. Au pouvoir depuis 2009, elle est la fille du fondateur et premier président du Bangladesh. Elle est créditée d’avoir favorisé une croissance économique fulgurante dans le pays mais son gouvernement est accusé de graves violations des droits humains.

20 000 militants arrêtés depuis fin juillet

Ses opposants et ses rivaux bangladais de la scène internationale sont évincés, comme le prix Nobel de la paix Muhammad Yunus, que la Première ministre accuse régulièrement de "sucer le sang des pauvres". Il a été condamné à six mois de prison il y a quelques jours pour avoir prétendument violé les lois sur le travail. Les opposants dénoncent le fait que Sheikh Hasina fait sombrer le Bangladesh dans l’autoritarisme. Depuis fin juillet, 20 000 militants ont été arrêtés et 88 000 autres sont poursuivis en justice.