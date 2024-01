États-Unis : la France présente au rendez-vous mondial de l’innovation et de la technologie

Comme chaque année, le rendez-vous mondial de l’innovation et de la technologie a lieu, à partir de lundi 8 janvier, à Las Vegas (États-Unis). L’intelligence artificielle devrait avoir la vedette.

Des robots autonomes, une ceinture anti-douleurs et bien d’autres logiciels basés sur l’intelligence artificielle... Voici quelques-unes des innovations françaises dont les créateurs rêvent de succès à Las Vegas (États-Unis). Une entreprise du Puy-de-Dôme a développé une application pour remplir automatiquement un constat d’accident. Avec ce voyage, les dix salariés rêvent de passer un cap. "On espère avoir beaucoup de visibilité, avoir des interviews sur place pour avoir une image au niveau national et se faire connaître", explique Kim-Marguerite Dubois, responsable marketing et commerciale chez Reflexe Accident.

Plus de 150 startups françaises présentes

Las Vegas est le tremplin pour les entreprises de la tech. En 2019, une startup lyonnaise y a gagné un prix pour son capteur de polluants et allergène. Depuis, son chiffre d’affaires s’est envolé. "Des investisseurs nous ont suivi parce qu’ils nous ont vu à Las Vegas", a affirmé Morane Rey-Huet, président directeur général de Meersens. En tout, plus de 150 startups françaises présenteront leurs innovations à Las Vegas la semaine prochaine.