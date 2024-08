Au Bangladesh, le fils de la Première ministre déchue s'inquiète de "la loi de la foule" au lendemain de la démission d'Obaidul Hassan à la tête de la Cour suprême

Sheikh Hasina se trouve dans un lieu tenu secret et ne s'est pas exprimée publiquement depuis son arrivée lundi sur une base militaire proche de New Delhi, après les manifestations massives qui ont porté jeudi Muhammad Yunus, 84 ans, à la tête du gouvernement.

Le fils de Sheikh Hasina, la Première ministre déchue du Bangladesh, a mis en garde contre "la loi de la foule" et un possible "chaos" si des élections n'étaient pas organisées rapidement, dans un entretien avec l'AFP diffusé dimanche 11 août. "En ce moment au Bangladesh, c'est la loi de la foule", a dit depuis Washington, où il vit, Sajeeb Wazed Joy, 53 ans, ancien conseiller de sa mère, jugeant l'actuel gouvernement intérimaire "sans aucun pouvoir". Le quinquagénaire a tenu à remercier le gouvernement indien de Narendra Modi "pour avoir sauvé la vie" de sa mère et assurer sa sécurité.

Sheikh Hasina se trouve dans un lieu tenu secret et ne s'est pas exprimée publiquement depuis son arrivée lundi sur une base militaire proche de New Delhi, après les manifestations massives qui ont porté jeudi l'économiste et prix Nobel de la paix Muhammad Yunus, 84 ans, à la tête du gouvernement. En référence au remplacement d'anciens proches de la Première ministre, comme le chef national de la police, le gouverneur de la banque centrale et le président de la Cour suprême, Sajeeb Wazed Joy a lâché : "Si la foule dit demain : 'Non, nous voulons le départ de cette personne du gouvernement intérimaire', il faudra qu'elle parte".

Le nouveau président de la Cour suprême a prêté serment

Au même moment, un nouveau président de la Cour suprême du Bangladesh a prêté serment en remplacement d'un proche du précédent gouvernement de Sheikh Hasina, a annoncé dimanche la présidence de la République. Syed Refaat Ahmed, le juge le plus chevronné au sein de la Cour suprême, est devenu le "25e" président de la plus haute autorité judiciaire du pays, a dit à l'AFP l'attaché de presse du président. Nommé à la tête de la Cour suprême l'année dernière, son prédécesseur Obaidul Hassan avait démissionné samedi, estimant qu'il ne lui était "plus possible" d'exercer ses fonctions.

L'annonce de sa démission était intervenue après un ultimatum de la part de manifestants dont certains s'étaient rassemblés devant le bâtiment de l'institution. Obaidul Hassan a notamment supervisé un tribunal des crimes de guerre très critiqué qui a ordonné l'exécution d'opposants de Sheikh Hasina. Son frère a été le secrétaire de l'ancienne Première ministre pendant de nombreuses années. Sa démission intervient dans la foulée d'une vague d'évictions parmi des figures considérées comme proche de l'ancien pouvoir, comme le chef national de la police ou le gouverneur de la banque centrale.