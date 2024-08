Au Bangladesh, Muhammad Yunus a prêté serment en tant que chef du gouvernement intérimaire

Quelques jours seulement après l'éviction de la Première ministre Sheikh Hasina, le prix Nobel de la paix Muhammad Yunus a prêté serment, jeudi 8 août, en tant que chef du gouvernement intérimaire du Bangladesh. "Je défendrai, soutiendrai et protégerai la Constitution", a-t-il déclaré, au cours de la cérémonie de prestation de serment au palais présidentiel dans la capitale Dacca, ajoutant qu'il remplirait ses fonctions "avec sincérité".

Officiellement, les fonctions de cet économiste, âgé de 84 ans, seront celles de "conseiller en chef" du gouvernement. Etaient présents à ses côtés des responsables politiques, des personnalités de la société civile, des généraux et des diplomates. Une douzaine de membres du nouveau gouvernement, qui sont officiellement des "conseillers" et non des ministres, ont également prêté serment. Parmi eux, Nahid Islam et Asif Mahmud, les principaux dirigeants du mouvement étudiant qui a engendré, début juillet, des manifestations ayant abouti à la fuite en hélicoptère lundi de Sheikh Hasina.