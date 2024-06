Vladimir Poutine et Kim Jong-Un concluent un accord stratégique militaire

Le chef du Kremlin s'est rendu à Pyongyang (Corée du Nord), mercredi 19 juin, pour la première fois depuis 24 ans, afin de faire valoir son alliance avec Kim Jong-un face à l'Occident et faire le plein d'armes.

Côte-à-côte, mercredi 19 juin, sur la place centrale de Pyongyang (Corée du Nord), Vladimir Poutine et Kim Jong-un contemplent un défilé millimétré. Sur la place, leurs deux portraits géants, et des enfants souriants. Tous les fastes de la dictature nord-coréenne ont été déployés par le leader coréen pour célébrer son amitié avec son homologue russe. Mis au ban des nations, les deux dirigeants mettent en scène ce qu'ils voient comme un nouvel axe stratégique contre l'Occident, leur ennemi commun.

Un besoin d'armes

"La Russie et la Corée du Nord mènent toutes deux une politique étrangère indépendante et n'acceptent le langage du chantage et du diktat", a déclaré le chef du Kremlin en conférence. En signant ce partenariat stratégique, Vladimir Poutine vient conforter Kim Jong-un et sa position d'allié dans son front anti-occidental et dans la guerre qu'il a déclenchée en Ukraine. Kim Jong-un a assuré un "soutien total au gouvernement, à l'armée et au peuple russe". Mais si le président russe se déplace en Corée du Nord pour la première fois depuis 24 ans, c'est qu'il a besoin d'armes.