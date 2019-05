VIDEO. "Je m'entraînais sur les dunes de sable" : Binh, le snowboarder vietnamien sans neige

Il est le premier snowboarder vietnamien à avoir participé aux Jeux asiatiques d'hiver. Pourtant, avant la compétition qui a eu lieu en 2017, Binh n'avait jamais surfé sur de la neige. Avec ses six coéquipiers, il s'entraînait sur les dunes de sable vietnamiennes. A 29 ans, il est aujourd'hui le seul pratiquant de ce sport à être reconnu au Vietnam, mais trouver des sponsors dans son pays reste compliqué pour lui. "J'aimerais travailler avec quelqu'un qui connaît et partage ma passion, qui apporte un soutien financier pour former des athlètes ailleurs et développer le snowboard", espère-t-il.

"Je m'entraînais sur les dunes de sable"

"Le Vietnam n'a pas de neige pour s'entraîner. Nous avons besoin d'argent pour nous entraîner dans d'autres pays et développer le snowboard." Binh surfe sur le sable depuis 2007. "La première fois que j'ai surfé sur de la neige, j'étais un peu hésitant", se rappelle le snowboarder. "Je m'entraînais sur les dunes de sable depuis un certain temps, j'avais la technique. Mais la neige est glissante, alors j'ai vraiment glissé dès que j'ai touché la neige pour la première fois." En arrivant à la compétition, lui et ses coéquipiers n’avaient pas les vêtements adéquats. L'un d'eux a dû abandonner après une chute et ils n'ont remporté aucune médaille. Mais leur entraîneur reste fier du chemin parcouru.