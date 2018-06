VIDEO. Corée du Sud : les justiciers du net, version longue

En Corée du Sud, le pays le plus connecté au monde, on les appelle les "netizens" : les internautes citoyens. A l’aide de vidéos prises à la volée, et avec une parfaite maîtrise des réseaux sociaux et un redoutable sens de l’investigation, ces citoyens anonymes scrutent à peu près tout le monde : les personnalités du showbiz, les milieux du pouvoir ou leur voisin de palier. "Envoyé spécial" vous offre ici la version longue de ce reportage, diffusé le 7 juin 2018.

Internautes citoyens

En quelques années, les "netizens", sont parvenus à faire tomber des hommes politiques corrompus, à faire licencier des employés irrespectueux, mettre sous verrous des criminels en cavale. Enquête sur ces nouveaux justiciers au pays de l’internet pour tous.

Un reportage de David Muntaner, Yé-rinne Park et Ludovic Gaillard diffusé dans "Envoyé spécial" le 7 juin 2018.