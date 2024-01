Taïwan : le président élu Lai Ching-te remercie Washington pour son "soutien fort"

Le président élu de Taïwan Lai Ching-te a remercié, lundi 15 août, les Etats-Unis pour leur "soutien fort à la démocratie taïwanaise", lors d'une rencontre avec une délégation américaine informelle à Taipei, dans un contexte de pressions croissantes de la Chine. "Je suis reconnaissant envers les Etats-Unis pour leur soutien fort à la démocratie taïwanaise, qui témoigne du partenariat étroit et solide entre Taïwan et les Etats-Unis", a déclaré Lai Ching-te, deux jours après son élection.

à lire aussi Elections à Taïwan : pourquoi la présidentielle et les législatives sont suivies de très près par la communauté internationale

Et "même si la Chine continue de harceler Taïwan par des activités militaires ou autres, Taïwan fait face [à la situation] avec calme et sérénité et travaille avec des partenaires de même sensibilité, y compris les Etats-Unis, pour maintenir le statu quo de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan", a-t-il ajouté. Un peu plus tôt, la délégation avait rencontré la présidente sortante Tsai Ing-wen, issue comme Lai Ching-te du Parti démocrate progressiste (DPP), qui a salué une "visite très significative" qui "démontre pleinement le soutien des Etats-Unis à la démocratie taïwanaise".

"Menaces et intimidations"

Composée de l'ancien conseiller à la Sécurité nationale Stephen Hadley, de l'ex-secrétaire d'Etat adjoint James Steinberg et de la présidente de l'Institut américain à Taïwan Laura Rosenberger, la commission doit quitter Taïwan mardi. "Nous sommes ici pour vous adresser, ainsi qu'au peuple taïwanais, nos félicitations pour les élections présidentielle et législatives qui se sont tenues le 13 janvier", a déclaré Stephen Hadley, saluant la démocratie taïwanaise comme "un exemple pour le monde entier".

Cette visite survient à l'issue d'une campagne électorale marquée par les pressions croissantes, diplomatiques comme militaires, de la Chine, qui considère Taïwan comme l'une de ses provinces, à réunifier par la force si nécessaire. Lai Ching-te, vice-président sortant, considère que l'île est indépendante de facto et a promis de la protéger des "menaces et intimidations" de Pékin. Le statut de Taïwan est sans doute le sujet le plus explosif dans les relations entre la Chine et les Etats-Unis.

Si Washington reconnaît Pékin au détriment de Taipei depuis 1979, le Congrès américain impose parallèlement de fournir des armes à Taïwan, dans le but affiché de dissuader la Chine de toute volonté expansionniste.