Tsunami en Indonésie : le pays est en attente des secours internationaux

Après le séisme et le tsunami de vendredi 28 septembre en Indonésie, le pays fait face à une catastrophe humanitaire. En direct de Palu, Nicolas Bertrand témoigne de l'ampleur de l'urgence pour le pays. Les secouristes internationaux sont très attendus. "On les attend de pied ferme ici. Quand on patrouille dans la ville de Palu, on voit des secouristes, mais extrêmement peu par rapport à l'ampleur de la catastrophe. Aujourd'hui [lundi1er octobre], nous en avons vu une douzaine", rapporte le journaliste.

La population déambule dans la ville, livrée à elle-même

"La zone côtière est complètement anéantie, il ne reste aucun bâtiment sur pied. Il y a en revanche des centaines, des milliers de personnes qui déambulent dans la ville, qui fouillent les décombres ou qui sont simplement assises, le regard perdu", poursuit Nicolas Bertrand. "En revanche, pas de policiers, pas de militaires, pas de forces de l'ordre. Trois jours après le séisme, c'est comme si la population était laissée à elle-même". L'aéroport vient de rouvrir pour accueillir l'aide internationale, très attendue.

