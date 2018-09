Séisme en Indonésie : résumé d'une journée d'horreur

Vendredi 28 septembre, la terre vient de commencer à trembler à Palu, en Indonésie. Un séisme de magnitude de 7,5 a frappé l'île de Célèbes, juste avant 13 heures. La secousse est plus puissante que la série de tremblements de terre qu'a connus l'Indonésie durant le mois août. Les bâtiments s'écroulent, la chaussée se déforme, les crevasses s'ouvrent juste devant les habitants sidérés. Ils n'ont pas d'endroit où se mettre à l'abri.

Plus de 800 morts

Après le séisme vient le tsunami. Un habitant filme la scène. Il en appelle à dieu. Quelques passants parviennent à s'enfuir et quelques secondes plus tard, l'eau est partout autour d'eux. Deux jours plus tard, le bilan ne cesse de s'alourdir. Les autorités indonésiennes comptabilisent dimanche 30 septembre plus de 832 morts. Des centaines d'autres sont blessées. Les secours s'activent toujours pour trouver des victimes sous les décombres.