Tsunami en Indonésie : le désarroi de la population face aux secours trop peu nombreux

Après le séisme et le tsunami de vendredi 28 septembre en Indonésie, les habitants de Palu vivent parmi les décombres qui autrefois étaient leur maison, leurs magasins et leurs écoles. Quatre jours après la catastrophe, les habitants n'ont reçu aucune aide alors ils sont revenus sur place chercher d'éventuelles victimes. Mais au fil de leurs recherches, ils ne retrouvent plus que des corps sans vie. Ils en ont découvert une cinquantaine en deux jours.

Le bilan pourrait encore s'alourdir

Un habitant montre sa maison totalement détruite. Il marche dans les décombres pour indiquer où se trouvaient la cuisine et les chambres avant la catastrophe. Il a tout perdu, mais a pu sauver sa femme enceinte et ses deux petites filles. C'est quand il a vu le pont en face de lui s'effondrer qu'il a pris sa famille et s'est mis à courir. En vie, il remercie Dieu pour cela. Depuis deux jours dans la partie la plus touchée de la ville de Palu, de nombreux corps sans vie sont encore retrouvés. Le bilan va donc sans doute encore s'alourdir et les secours n'ont pas encore exploré l'entièreté de la région.

Le JT

Les autres sujets du JT