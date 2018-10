VIDEO. Avant/après : les dégâts vus du ciel après le violent séisme suivi d'un tsunami en Indonésie

Un pont effondré, des maisons en ruines et des arbres couchés. C'est ce que montrent les images publiées par Digitalglobe, lundi 1er octobre. La société spécialisée dans l'imagerie spatiale a diffusé des clichés pris avant et après le violent séisme qui a frappé l'île de Célèbes (Indonésie). Vue du ciel, la localité de Palu, la plus touchée par le séisme et le tsunami qui a suivi, est dévastée.

The Indonesian #earthquake caused "liquefaction" in areas near #Palu. These before and after images were taken on August 17th and October 1st, just south of the Mutiara SIS Al-Jufrie Airport. pic.twitter.com/iYLskCqED1