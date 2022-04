Philippines : la tempête Megi a fait 115 morts, selon un nouveau bilan officiel

Les glissements de terrain et les inondations provoqués par la tempête tropicale Megi ont fait au moins 115 morts aux Philippines, selon les derniers bilans officiels publiés jeudi 14 avril. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues tandis que la tempête, la plus forte à frapper l'archipel cette année, a forcé des dizaines de milliers de personnes à se réfugier dans des centres d'évacuation.

A l'aide de pelleteuses ou à mains nues, les sauveteurs continuaient à creuser la boue à la recherche de corps dans des villages reculés du centre de l'archipel. A Pilar, village côtier d'environ 400 habitants dans la province centrale de Leyte, la plupart des maisons ont par exemple été poussées dans la mer par un énorme glissement de terrain.

Vingt tempêtes chaque année dans le pays

Megi, connue aux Philippines sous son nom local d'Agaton, est la première tempête tropicale majeure à frapper cette année le pays. Elle a bloqué des milliers de voyageurs au début de la Semaine Sainte, traditionnelle période de déplacements pour les Philippins. A mesure que la planète est touchée par le réchauffement climatique, les tempêtes et typhons deviennent de plus en plus puissants, avertissent les scientifiques.

Les Philippines, classées parmi les pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique, sont frappées en moyenne par 20 tempêtes chaque année. En décembre 2021, le typhon Rai avait dévasté une grande partie du pays et fait plus de 400 morts et des centaines de milliers de sans-abri. Et en 2013 le typhon Haiyan, le plus puissant ayant jamais touché terre, avait fait plus de 7.300 morts ou disparus.