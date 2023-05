Pakistan : un tribunal accorde la liberté sous caution à l'ex-Premier ministre Imran Khan

Son arrestation, qui a provoqué des émeutes partout dans le pays, avait été invalidée par la Cour suprême jeudi.

La liberté sous caution a été accordée, vendredi 12 mai, par un tribunal d'Islamabad à l'ex-Premier ministre pakistanais Imran Khan, après l'invalidation par la Cour suprême de son arrestation. "Le tribunal a accordé à Imran Khan un intérim de deux semaines sous caution et a ordonné aux autorités de ne pas l'arrêter" à nouveau durant cette période dans cette affaire de corruption, a déclaré l'un de ses avocats.

Imran Khan avait été arrêté mardi alors qu'il était entendu par un tribunal d'Islamabad dans cette affaire, puis placé en détention provisoire le lendemain pour une durée de huit jours. Son arrestation a provoqué des émeutes inédites dans tout le pays et au moins neuf personnes sont mortes, selon la police et les hôpitaux. Mais jeudi, la Cour suprême a jugé son arrestation "invalide et illégale", car elle n'aurait pas dû être menée dans un tribunal. Elle l'a toutefois maintenu sous la garde de la police, chargée d'assurer sa protection, jusqu'à l'audience de vendredi devant le même tribunal où il avait été arrêté.

Il y est arrivé en fin de matinée dans un convoi sous haute protection policière. Des centaines de policiers et paramilitaires avaient aussi été déployés autour de l'édifice. Imran Khan est ainsi à l'abri d'une nouvelle arrestation dans ce dossier pour deux semaines. Il pourrait toutefois encore être arrêté pour les dizaines d'autres affaires dans lesquelles il est mis en cause, et qu'il dénonce comme une tentative du gouvernement et de l'armée d'empêcher son retour au pouvoir.