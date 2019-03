Jakarta : une bibliothèque sous un pont pour les enfants

Jakarta (Indonésie) est une ville de plus de 10 millions d'habitants. 60% des gens ont une voiture, faute de transports en commun. Une bibliothèque a ouvert ses portes sous une des voies rapides de la ville indonésienne. "On veut rendre l'image de cette zone sous le pont plus positive pour les gens. Parce que, avant, cet endroit était perçu très négativement parce qu'il y avait beaucoup de déchets, de gangsters qui étaient ici et effrayaient les habitants du quartier. Puis on est venus et on a offert des livres gratuits et on a aussi voulu apporter des livres au cœur de la communauté", explique Devina Febrianti, coordinatrice de la bibliothèque.

70 enfants viennent aux activités

"J'aime cet endroit parce que j'adore écouter des histoires. Les histoires sont amusantes. C'est génial", confie ainsi une petite fille. À Jakarta, c'est un des seuls endroits où les enfants peuvent lire, car les bibliothèques sont rares dans la ville. Le succès est grandissant, 70 enfants viennent participer aux activités.