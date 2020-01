Incendies en Australie : quels facteurs déclenchent les incendies en série ?

En Australie, les incendies ont causé la mort de 28 personnes et détruit des millions d'hectares. La faune et la flore sont impactées. Le journaliste Nicolas Chateauneuf analyse les facteurs déclenchants dans une chronique. "2019 est l'année la plus chaude qu'a connue l'Australie depuis 110 ans avec des vagues de chaleur extrême : presque 49°C à Sydney début janvier. Dans ces conditions, la végétation a littéralement séché sur pied et résultat, il a suffi comme toujours, d'un court-circuit ou d'un mégot de cigarette le long de la route pour déclencher un feu de forêt", explique Nicolas Chateauneuf.

"La température au cœur des forêts monte à 800°C"

À cause de la chaleur et de la sécheresse, les feux ont très vite pris de l'ampleur, attisés aussi par des vents violents. "Quand des flammes gagnent en intensité, les braises sont portées par le vent. En Australie elles peuvent parcourir 20 km et démarrer un nouvel incendie ailleurs. Dans les forêts asséchées, tout flambe, et quand la température au cœur monte à 800°C cela peut même déclencher ce qu'on appelle 'des orages de chaleur'", indique le journaliste.

