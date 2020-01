Incendies en Australie : Canberra en tête des villes les plus polluées

Respirer devient dangereux à Canberra. La capitale fédérale australienne est en tête depuis plusieurs jours des villes les plus polluées au monde, conséquence des incendies qui ravagent le sud du pays. Selon Air Visual, site indépendant mesurant la qualité de l'air, l'indice de pollution mesurant la qualité de l'air atteint 768, loin devant la ville de chinoise de Chengdu (179).

Capture d'écran du site AirVisual, réalisé le dimanche 5 janvier 2020. (AIRVISUAL / FRANCEINFO)

Ce pic de pollution s'explique par les fumées émanant des brasiers proches. Depuis plusieurs jours, les fumées restent bloquées au niveau de la ville en raison de conditions atmosphériques particulières, expliquait déjà jeudi Le Figaro. Résultat, Canberra bat des records de pollution depuis plusieurs jours.

My friends wildlife sanctuary in Canberra now going to be trying to raise some money for them to get water for wildlife there. All my store and patreon profits for at least the next month and any spare dollars. If you wanna help, let me know and we can figure it out pic.twitter.com/gmwfVt5xDx