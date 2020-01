Incendies en Australie : Emmanuel Macron propose une "aide opérationnelle immédiate" de la France

Le président français s'est exprimé, dimanche, sur Twitter.

Quatre mois après le début des incendies en Australie, Emmanuel Macron a indiqué, dimanche 5 janvier, avoir proposé au pays "une aide opérationnelle immédiate" de la France. L'objectif, selon le président français, est de "lutter contre feux, protéger la population et préserver la biodiversité". Le chef de l'Etat a tweeté en anglais et en français.

Solidarité avec le peuple australien face aux incendies qui ravagent leur pays. Ce matin, j’ai appelé @ScottMorrisonMP pour offrir notre aide opérationnelle immédiate pour lutter contre les feux, protéger la population et préserver la biodiversité. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 5 janvier 2020

L'état d'urgence a été décrété dans le sud-est de l'île-continent, la région la plus peuplée car plusieurs brasiers menacent la population et les habitations. "On est dans la démesure complète" et "dans une situation qu'on peut qualifier d'apocalyptique", a estimé, dimanche 5 janvier, sur franceinfo, le lieutenant-colonel Philippe Besson. "Chaque incendie peut faire quasiment plus de 300 000 hectares, c'est considérable, avec des flammes qui font parfois plus de 70 mètres", a souligné le fondateur de l'ONG Pompiers de l'urgence internationale.