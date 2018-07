Thaïlande : les jeunes rescapés de la grotte témoignent

À l'hôpital, derrière les vitres, leurs parents n'attendent qu'une chose : pouvoir enfin les prendre dans leurs bras. L'un après l'autre, les enfants de la grotte de Tham Luang (Thaïlande) donnent de leurs nouvelles au monde entier sans rien dire de leurs 18 jours de cauchemar sous terre : "Je me sens fort, je rêve de manger du porc croustillant avec du riz", explique tranquillement l'un d'entre eux, un masque sur le visage.

"Je rêve d'aller au fast-food"

Quelques jours plus tôt, dans la grotte, faibles et très amaigris, ils étaient évacués un à un. L'un d'entre eux s'était improvisé porte-parole, le seul à pouvoir échanger en anglais avec les sauveteurs britanniques. Aujourd'hui, cet adolescent récupère doucement : "J'ai dessiné toute l'équipe. Ma santé s'améliore, et je rêve d'aller au fast-food", confie-t-il. Selon les médecins, pas de maladies, ils se préparent à la sortie. Comme tous ses camarades, le plus jeune d'entre eux, âgé de 11 ans, devrait retrouver sa famille jeudi prochain.

