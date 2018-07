Grotte de Thaïlande : un premier sauvetage réussi

Quatre des enfants coincés dans la grotte située à Mae Sai en Thaïlande sont sortis hier dimanche 8 juillet et sont sains et saufs. Ils ont été évacués par hélicoptère en urgence vers l'hôpital. Ce matin, les nouvelles concernant leur santé sont bonnes : ils ont faim, mais ils ont encore besoin de rester en quarantaine afin d'éviter les risques d'infection. Toute la soirée, les familles des victimes ont pu suivre les opérations de secours en direct et se disent enfin soulagées.

L'opération de sauvetage est en cours

Six des douze victimes sont scolarisées dans l'école de Mae Sai. Ce matin, leurs camarades de classe se sont dits optimistes concernant l'évacuation. La deuxième phase de l'opération de sauvetage est toujours en cours, elle se déroulerait comme prévu. L'objectif est d'évacuer tous les enfants et leur entraîneur aujourd'hui lundi 9 juillet. Une ambulance vient d'ailleurs de quitter l'entrée de la grotte il y a quelques minutes.

Le JT

Les autres sujets du JT