Thaïlande : deuxième opération de sauvetage réussie

Allongé sur des brancards, dissimulés sous de larges parasols portés par des militaires thaïlandais, l'un des quatre enfants évacués le 9 juillet de la grotte est transporté à l'hôpital. Des 12 enfants pris au piège depuis plus de quinze jours, 4 ont été sauvés lors d'une première opération le 8 juillet, 4 l'ont également été le 9, restent quatre enfants et leur entraîneur. Tous ont été pris en charge rapidement, sains et saufs, mais restent en quarantaine par crainte d'infections.

Une dernière opération pour sauver les cinq survivants restants ?

Les sauvetages sont suspendus jusqu'au 10 juillet, le temps que les plongeurs réorganisent leur matériel. Dans l'école où sont scolarisés une partie des élèves secourus, les sourires reviennent sur les visages, mais leurs camarades de classe ne sont pas encore tout à fait rassurés. Les autorités thaïlandaises sont optimistes : si les conditions météorologiques ne se dégradent pas, les cinq derniers survivants devraient sortir lors d'une ultime opération de sauvetage le mardi 10 juillet.

