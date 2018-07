Thaïlande : "Ce qui leur est arrivé est une expérience extrêmement traumatisante qui a un impact émotionnel fort sur le cerveau"

Selon la psychiatre Muriel Salmona, l'expérience vécue par les enfants pris au piège dans une grotte thaïlandaise pourrait entraîner des séquelles psychologiques durant de longues années.

Huit adolescents ont pour l'instant été extraits de la grotte en Thaïlande. Quatre enfants sont sortis lundi 9 juillet et quatre autres, la veille. Quatre adolescents et leur entraîneur sont donc toujours pris au piège pour le moment.

Avant d'être retrouvés sains et saufs par les secours le 2 juillet, le groupe était resté neuf jours sans boire ni manger, coincé dans une grotte inondée par les moussons. Une expérience qui laissera des traces à en croire Muriel Salmona, psychiatre, spécialisée en psychotraumatologie et présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Invitée lundi 9 juillet sur franceinfo, elle explique que "ce qui leur est arrivé est une expérience extrêmement traumatisante qui a un impact émotionnel fort sur le cerveau."

Des séquelles pendant des dizaines d'années

"Il faut vraiment traiter le stress et traiter leur détresse", poursuit la psychiatre, car le cerveau "met en place des mécanismes de sauvegarde dans ces situations-là, parce qu'on pourrait mourir de stress dans des situations pareilles (...) Il y a donc une disjonction avec un dissociation traumatique, une anesthésie émotionnelle", explique-t-elle.

"Il faut donc mettre la personne en sécurité, la protéger, diminuer le stress pour que petit à petit il y ait une sortie de cet état dissociatif", détaille Muriel Salmona avant de conclure : "Si on ne fait rien, il peut y avoir des séquelles qui vont s'installer pendant des années, voire des dizaines d'années, avec un impact sur la santé mentale et physique très important. Mais toutes ces séquelles peuvent être évitées avec une prise en charge adaptée des enfants et des parents."