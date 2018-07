Thaïlande : la deuxième journée d'évacuation s'annonce difficile

La deuxième journée d'évacuation a commencé lundi 9 juillet pour le groupe d'enfants et leur entraîneur, coincés dans une grotte en Thaïlande. Le chef des sauveteurs a promis de bonnes nouvelles sous peu. La veille, quatre garçons ont été évacués. "On ne sait pas pour le moment si la fin des évacuations est proche, mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'une ambulance passe à ce moment, juste derrière moi. On peut éventuellement imaginer qu'un enfant vient à nouveau d'être secouru dans la grotte", note Nicolas Bertrand, notre envoyé spécial à Mae Sai (Thaïlande).

Une journée difficile pour les secouristes

Les opérations de secours avaient redémarré ce matin à 11 heures, heure locale. Le journaliste ajoute : " Et c'est exactement la même équipe de secouriste qui est repartie dans la grotte, il faut dire qu'ils sont aguerris et qu'ils connaissent parfaitement les lieux, mais la journée s'avère difficile pour eux, car aujourd’hui, ce sont les enfants les plus fragiles qui restent à évacuer de la grotte".

