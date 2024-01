Accueil Monde Asie-Pacifique Élections à Taïwan : un point de non-retour entre Taïwan et la Chine ? Durée de la vidéo : 13 min Élections à Taiwan : un point de non-retour entre Taiwan et la Chine ? Élections à Taïwan : un point de non-retour entre Taïwan et la Chine ? - (France 3) Article rédigé par France 3 France Télévisions

François Chih-Chung Wu, représentant de Taïwan en France, et Emmanuel Veron, chercheur associé à l'Inalco et à l'école navale et spécialiste de la Chine contemporaine, sont les invités du 19/20 info.

William Lai a été élu président de Taïwan. François Chih-Chung Wu, représentant de Taïwan en France et soutien au président entrant, fait part de sa satisfaction de voir William Lai à la tête du pays."Je ressens une grande joie mais ce qui est très important, c'est que les Taïwanais refusent l'ingérence chinoise", expose-t-il sur le plateau du 19/20 info, avant de rappeler que Taïwan est un État souverain. Quelles conséquences entre les relations des deux pays à la suite de l'élection de William Lai ? L'élection de William Lai à la tête de Taïwan ne ravit pas la Chine. Au point de mettre ses menaces à exécution ? "On a une pression exacerbée sur l'ensemble du pays, au niveau aérien, naval, terrestre. Ils essaient de cliver, d'instrumentaliser une partie du paysage social", indique Emmanuel Veron, chercheur associé à l'Inalco et à l'école navale et spécialiste de la Chine contemporaine. "Cela représente un risque politique pour Pékin, qui renvoie à sa propre inhibition", estime-t-il.

