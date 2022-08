Corée du Sud : le bilan des inondations grimpe à neuf morts et sept disparus

Les pluies ont débuté lundi et sont les plus fortes depuis les premières observations météorologiques il y a 115 ans, a précisé le président Yoon Suk-yeol.

Au moins neuf personnes sont mortes et sept autres sont portées disparues après des inondations record en Corée du Sud, selon un nouveau bilan communiqué par le ministère de l'Intérieur, mercredi 10 août. Les pluies ont débuté lundi et sont les plus fortes depuis les premières observations météorologiques il y a 115 ans, a précisé le président Yoon Suk-yeol, qui s'est excusé pour les "désagréments". Au total, près de 600 personnes ont été touchées, beaucoup étant contraintes de quitter leur domicile, selon le ministère de l'Intérieur.

Des images publiées sur les réseaux sociaux ont montré des personnes avec de l'eau jusqu'à la taille dans les rues de Séoul, des stations de métro inondées et des voitures à moitié submergées. Gangnam, quartier huppé de la capitale sud-coréenne, a été particulièrement touché.

Parmi les neuf victimes, trois sont mortes alors qu'elles étaient coincées dans leur appartement inondé en demi-sous-sol, selon le ministère. Une autre personne est morte en déplaçant un arbre tombé sur le trottoir, possiblement par électrocution. Un glissement de terrain a enfoui la maison d'une autre victime dans la province montagneuse de Gangwon.