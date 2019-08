Corée du sud : l'ex-présidente Park et l'héritier de Samsung seront rejugés

La Cour suprême a estimé jeudi qu'une décision séparée aurait dû être rendue dans le volet corruption de cette tentaculaire affaire

La Cour suprême sud-coréenne a cassé, jeudi 29 août, la condamnation de l'ex-présidente Park Geun-hye et de l'héritier de l'empire Samsung Lee Jae-yong dans un retentissant scandale de corruption, et ordonné qu'ils soient rejugés. Arrivée au pouvoir en 2013, Park Geun-hye avait été destituée en 2017 dans la foulée de cette affaire qui lui avait valu d'être condamnée en appel à 25 années de prison, notamment pour corruption et abus de pouvoir.

Elle avait été reconnue coupable en avril 2018 d'avoir reçu ou demandé plus de 20 millions de dollars de conglomérats sud-coréens, d'avoir partagé des documents classés secrets, d'avoir mis sur une "liste noire" des artistes critiques de sa politique ou encore d'avoir limogé des responsables qui s'opposaient à ses abus de pouvoir.

"Nous renvoyons l'affaire devant la Haute Cour de Séoul"

La Cour suprême a cependant estimé jeudi qu'une décision séparée aurait dû être rendue dans le volet corruption de cette tentaculaire affaire. "Nous renvoyons l'affaire devant la Haute Cour de Séoul", a déclaré le président de la Cour Kim Myeong-su.

Des médias sud-coréens ont relevé que cette décision pourrait ne pas être une bonne nouvelle pour l'ancienne présidente qui pourrait in fine écoper d'une peine plus longue si elle était reconnue coupable dans deux procès distincts.

Première femme élue présidente en Corée du Sud, Park Geun-hye, 67 ans, avait été arrêtée en mars 2017 pour toute une série d'accusations qui avaient mis en lumière les accointances troubles entre le pouvoir politique et les grands conglomérats familiaux sud-coréens, et notamment Samsung.