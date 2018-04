Corée du Sud : l'ex-présidente Park Geun-hye condamnée à 24 ans de prison pour corruption

L'ancienne présidente avait déjà été destituée en mars 2017 à cause d'un gigantesque scandale de corruption.

Après la destitution, la prison. L'ancienne présidente sud-coréenne, Park Geun-hye, a été condamnée à 24 ans de prison pour corruption et 13 millions d'euros d'amende, vendredi 6 avril. Elle est impliquée dans un vaste scandale de trafic d'influence qui a secoué l'économie et l'élite politique du pays. La cour a jugé que l'ancienne dirigeante s'était entendue avec sa confidente Choi Soon-sil pour percevoir des commissions occultes auprès de conglomérats sud-coréens, dont les groupes Samsung et Lotte.

"L'accusée a illégalement usé de son autorité présidentielle à la demande de Mme Choi pour obliger des entreprises à donner de l'argent aux fondations", a affirmé le magistrat. Le juge Kim Se-yoon a notamment affirmé que Mme Park avait contraint des entreprises sud-coréennes à verser des dizaines de milliards de wons à deux fondations contrôlées par sa confidente de l'ombre et "amie de 40 ans", Choi Soon-sil.

Première femme élue présidente en Corée du Sud, Park Geun-hye, avait déjà été destituée et arrêtée en mars 2017,