Birmanie : des milliers de manifestants dans les rues, malgré les menaces de "sanction" brandies par la junte militaire

Les contestataires exhortent la junte à rendre le pouvoir et demander la libération d'Aung San Suu Kyi, qui fait face à une nouvelle inculpation.

La mobilisation ne faiblit pas. Les manifestants anti-junte se sont à nouveau réunis mercredi 17 février à Rangoun, en Birmanie. Des milliers de personnes ont envahi les rues, malgré la crainte d'une escalade des violences. Les contestataires ont marché vers le centre-ville de la capitale économique, répondant à l'appel à manifester en masse pour exhorter la junte à rendre le pouvoir et demander la libération d'Aung San Suu Kyi, qui fait face à une nouvelle inculpation. Elle est "en bonne santé" selon la junte, qui assure la maintenir assignée à résidence pour sa sécurité.

Crainte d'un regain de violences

Le défilé s'est déroulé dans le calme. Dans le cortège, on pouvait lire les messages suivants sur les pancartes : "Combat pour la démocratie", "rejetez le coup d'Etat", "respectez la loi!". Pour tenter d'empêcher les forces de sécurité de se déployer, des contestataires ont bloqué plusieurs axes avec des voitures, prétendant qu'elles étaient tombées en panne.

Pour le moment, aucune présence significative de militaires et de véhicules blindés n'était visible, d'après des journalistes de l'AFP. Mais le rapporteur des Nations Unies Tom Andrews craint un regain de violences après avoir été informé de l'envoi de soldats "depuis des régions périphériques vers Rangoun". "Dans le passé, de tels mouvements de troupes ont précédé des meurtres, des disparitions et des détentions à grande échelle", a mis en garde Tom Andrews, se disant "terrifié".

Plusieurs centaines d'arrestations

Plusieurs manifestations ont déjà donné lieu à de fortes tensions. Les forces de l'ordre ont tiré à plusieurs reprises, des gazs lacrymogènes, des balles en caoutchouc ou avec des lance-pierres, faisant plusieurs blessés. Une jeune femme de 20 ans, qui a reçu la semaine dernière un tir dans la tête, est en état de mort cérébrale.

Un policier est décédé mardi des suites de blessures occasionnées lors d'un rassemblement à Mandalay (centre), a affirmé la junte qui qualifie les rassemblements de "violents" et brandit de manière répétée la menace de "sanctions". Au total, plus de 450 personnes (responsables politiques, fonctionnaires, militants, étudiants) ont été arrêtées depuis le 1er février, d'après une ONG d'assistance aux prisonniers politiques. 417 sont toujours en détention. Des rapports non confirmés font état d'interpellations supplémentaires.