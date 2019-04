Sri Lanka : qui est le groupe auteur des attentats ?

Que sait-on de ce groupe capable d'organiser un tel attentat ? "C'est un groupe absolument inconnu du grand public et même ici au Sri Lanka, pays d'où il est originaire. La grande majorité de la population n'en avait absolument jamais entendu parler. Il s'appelle le National Thowheeth Jama'ath", explique Nicolas Bertrand, envoyé spécial à Colombo. "C'est un groupe islamiste radical qui prône le djihad global via l'action terroriste. Jusqu'à présent, il n'avait procédé qu'à quelques dégradations de statues et il est donc passé à un niveau de sophistication nettement plus élevé".

FBI et Interpol à la rescousse

"Ce qui fait dire aux autorités du Sri Lanka, que ce groupe a bénéficié de l'aide de réseaux internationaux pour fomenter ces attaques. Le Sri Lanka appelle d'ailleurs à l'aide. Le FBI et Interpol vont venir ici pour prêter main-forte aux services de renseignements et tenter de comprendre comment ces attaques ont été organisées", conclut Nicolas Bertrand.

