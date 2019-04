Sri Lanka : ce que l'on sait des explosions qui ont frappé des hôtels et des églises en plein dimanche de Pâques

Trois hôtels de luxe – le Shangri-La, le Cinnamon Grand et le Ceylon International – ont notamment été visés à Colombo, la capitale du pays. Plus de 150 personnes sont mortes.

Le bilan est particulièrement lourd, dimanche 21 avril, après une série d'attaques d'une violence exceptionnelle au Sri Lanka. Des explosions coordonnées ont eu lieu dans la matinée dans plusieurs hôtels de luxe et des églises où était célébrée la messe de Pâques. Quelques heures après ces premières attaques, deux nouvelles explosions ont été entendues dans un autre hôtel et un lieu indéterminé, dans des villes situées en banlieue de Colombo, la capitale du pays. On compte pour l'heure plus de 150 morts, dont 35 étrangers. Cette vague d'attentats n'a toujours pas été revendiquée. Franceinfo fait le point sur ce que l'on sait sur cette série d'explosions.

Où ont eu lieu les attaques ?

Au total, huit lieux ont été visés par des explosions coordonnées dans la matinée du dimanche 21 avril. Une série de déflagrations s'est d'abord produite dans plusieurs églises où les fidèles assistaient à la messe de Pâques. La première a eu lieu à l'église Saint-Anthony, à Katuwapitiya, au nord de Colombo, puis dans l'église Saint-Sébastien de Negombo, également située au nord de la ville. L'église évangélique de Batticaloa, dans l'est de l'île, a également été touchée.

How shocking to know who is safe frm terrorism in the non-muslim world. The world should sit together to fight terror with iron hands. Almost 200 casualties in bomb blasts on several churchs in Sri Lanka. We pray for the dead and injured.#SrilankaBlast #SriLankaBlasts#SriLanka pic.twitter.com/L28OSGpxc1 — Shahid Nadeem PK (@shahidboss4U) April 21, 2019

Les explosions ont également visé trois hôtels de luxe de la capitale, situés en front de mer : le Shangri-La Colombo, le Kingsbury Hotel et le Cinnamon Grand Colombo. Une nouvelle explosion s'est produite un peu plus tard, en début d'après-midi, dans un hôtel de Dehiwala, une banlieue du sud de Colombo. Enfin, une huitième explosion a retenti en début d'après-midi dans un lieu non-précisé d'Orugodawatta, une banlieue du nord de Colombo, selon les autorités.

Combien y a-t-il de victimes ?

Au moins 158 personnes, dont 35 étrangers, ont été tuées. Les attaques visant les trois hôtels de Colombo ont fait au moins 64 morts et au moins deux personnes ont péri dans l'explosion du quatrième hôtel à Dehiwala. A l'église Saint-Sébastien de Negombo, 67 personnes ont trouvé dans la mort et 25 autres dans l'église de Batticaloa.

Un jeune Portugais d'une trentaine d'années a été tué alors qu'il se trouvait dans l'un des hôtels pris pour cible à Colombo, a indiqué la consule du Portugal sur place. Les autres Portugais présents au Sri Lanka "vont tous bien", a-t-elle précisé.

Le bilan pourrait s'aggraver car on dénombre plus de 300 blessés dans ces attaques, d'après les hôpitaux locaux.

Quelles sont les réactions ?

Toutes les célébrations de Pâques ont immédiatement été annulées dans le pays. Les écoles resteront fermées lundi et mardi, a fait savoir le ministre de l'Education. Le président sri-lankais a rapidement ordonné le déploiement de l'armée dans les points sensibles de la capitale dont l'aéroport international de Colombo. Un couvre-feu a été établi par les autorités à partir de 18 heures, heure locale. L'accès aux réseaux sociaux et aux services de messagerie a été interrompu par le gouvernement pour lutter contre les fausses informations.

Le Premier ministre sri-lankais a fustigé des "attaques lâches" et appelé les pays à l'unité tandis que le ministre des Finances parle sur Twitter d'une "tentative coordonnée pour provoquer des meurtres, le chaos et l'anarchie".

Easter Sunday bomb blasts in churches & hotels, killing many innocent people seems to be a well coordinated attempt to create murder,mayhem & anarchy.All those who cherish democracy,freedom & economic prosperity must unite now with nerves of steel to defeat this heinous attempt. — Mangala Samaraweera (@MangalaLK) 21 avril 2019

Sur place, une journaliste précise que de nombreuses personnes se pressent pour donner leur sang.

National Blood Bank brimming with people come to donate blood! Such an overwhelming response #faithinhumanityrestored #Slchurchattacks pic.twitter.com/ODnqOhQySZ — Zahrah Imtiaz (@Imtiaz88Zahrah) 21 avril 2019

Sur Twitter, l'ambassade de France au Sri Lanka a, elle, exhorté ses ressortissants à se tenir "éloignés des lieux publics" et à éviter "tout déplacement".

Lors de sa traditionnelle bénédiction à la foule depuis Rome, le pape François a exprimé sa "tristesse" et se déclare proche de "toutes les victimes d'une si cruelle violence".

Emmanuel Macron condamne "fermement" des "actes odieux" sur son compte Twitter et dit sa "solidarité avec le peuple sri lankais".

Profonde tristesse après les attaques terroristes contre des églises et des hôtels au Sri Lanka. Nous condamnons fermement ces actes odieux. Toute notre solidarité avec le peuple sri lankais et nos pensées pour tous les proches des victimes en ce jour de Pâques. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 21 avril 2019

Ces attentats ont-ils été revendiqués ?

Les attaques n'ont pas encore été revendiquées mais le chef de la police nationale avait alerté ses services il y a dix jours à propos d'un mouvement islamiste appelé NTJ (National Thowheeth Jama'ath) qui projetait "des attentats suicides contre des églises importantes et la Haute commission indienne".

De leur côté, les associations chrétiennes disent être confrontées à des manœuvres d'intimidation de plus en plus appuyées de la part de certains moines bouddhistes extrémistes ces dernières années. Les tensions interreligieuses se sont en effet intensifiées sur l'île : l'an dernier, des heurts ont éclaté entre la communauté bouddhiste cingalaise, majoritaire dans le pays, et la minorité musulmane.

Le président sri-lankais a chargé une unité spéciale de la police et de l'armée d'enquêter pour déterminer qui a commis ces attentats.