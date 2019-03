VIDEO. Attentats de Christchurch : une veillée en hommage aux victimes réunit plus de 18 000 personnes

Un hommage des plus impressionnants. Plus de 18 000 personnes, selon le Guardian (article en anglais), ont participé à une veillée en mémoire des victimes de Christchurch, jeudi 21 mars dans le stade de Dunedin (Nouvelle-Zélande). L'émotion était vive sur le terrain et dans les tribunes du stade, dans cette ville où le terroriste d'extrême droite Brenton Tarrant – qui a tué 50 personnes dans deux mosquées de Christchurch vendredi – a vécu deux ans.

De nombreux étudiants ont participé à cette soirée d'hommage dans le stade Forsyth Barr. La veillée a été marquée par un chant maori, puis par les prières d'un imam. Le maire de la ville, Dave Cull, a également eu des mots forts à l'égard des victimes et de leurs familles. "Ce sont ceux qui restent, endeuillés après que des proches leur ont été arrachés, qui doivent être forts, a-t-il déclaré face à la foule. Nous pouvons les aider, en offrant notre soutien."

Vous êtes une part de notre communauté, aussi précieuse qu’une autre personne, aussi précieuse qu’une autre famille. Dave Cull, maire de Dunedin lors d'une veillée dans le stade de la ville

A la tombée de la nuit, plusieurs participants ont allumé des cierges en mémoire des victimes.