Allier : un "village asiatique" prépare l'année du cochon

Bienvenue au royaume des bouddhas à Noyant-d'Allier, dans l'Allier. Un tiers des habitants de ce village est d'origine asiatique. Autrefois habité par les mineurs, les corons ont fait place à partir de 1943 à des familles indo-chinoises venues en France au lendemain de la défaite de Dien Bien Phu (Vietnam).

"Ça a redonné vie au village"

Ces Français sont arrivés avec leurs histoires, leurs cultures et leurs croyances. "Ça a redonné vie au village, Noyant est désormais ce qu'il est grâce à ces familles de rapatriés", raconte Michel Lafay, le maire du village. "Les gens sont tolérants, c'est un village qui a une double culture, on se ne pose la question de ses origines", témoigne Caroline Nguyen, commerçante. Une "multiculture" que les habitants fêteront à la l'occasion du Nouvel An vietnamien, placé sous le signe du cochon : symbole de chance et de prospérité.

