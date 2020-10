Eurozapping : des tee-shirts polémique en Suisse ; la Belgique a un gouvernement

Des manifestations contre les tee-shirts de la honte en Suisse. Ils sont destinés à cacher les nombrils que des filles montrent à l’école. Des centaines de parents et d’élèves ne veulent plus de son utilisation. Mis en place en 2014, ce tee-shirt jette le trouble au plus haut sommet de l’Etat, qui doit légiférer sur les tenues à l'école.

L'Arménie se prépare à la guerre

Un gouvernement de coalition en Belgique. Après 16 mois de vacance au sommet de l’Etat, c’est le ministre de la Défense du gouvernement sortant, le libéral flamand Alexander De Croo, 44 ans, qui va prendre les rênes du pays. Sept partis composent le gouvernement, qui sera investi jeudi.

Les Arméniens s’enrôlent en masse pour combattre l’Azerbaïdjan. Depuis samedi 26 septembre, les combats font rage dans le Haut-Karabakh. Les deux belligérants continuent d’exclure des pourparlers malgré les pressions internationales.

