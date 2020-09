Conflit entre Arménie et Azerbaïdjan : pourquoi les combats ont repris dans le Haut-Karabakh ?

Les tirs d'artillerie répondent aux bombardements de chars dans le Haut-Karabakh lundi 28 septembre. Il y a, dans le secteur, une escalade des tensions depuis quelques jours. Elles ont déjà fait une centaine de victimes selon les bilans officiels. Mais pourquoi ce regain de violence ? Le Haut-Karabakh est un petit territoire montagneux que se disputent l'Azerbaïdjan et l'Arménie, deux anciennes républiques de l'Union soviétique.

Une région historiquement en Azerbaïdjan, mais peuplée à 95% d'Arméniens

4 400 mètres carrés de superficie, une surface deux fois plus petite que la Corse : la région est historiquement située en Azerbaïdjan, mais peuplée à 95% d'Arméniens. Elle s'est auto-proclamée indépendante en 1991. Depuis, le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan n'a jamais été réglé. Aujourd'hui, les deux pays s'accusent mutuellement d'avoir commencé les hostilités et montrent leurs muscles. Aussi bien à Erevan (Arménie) qu'à Bakou (Azerbaïdjan), la loi martiale a été décrétée et des centaines de volontaires sont recrutés pour aller au front. Un regain de nationalisme avec des puissances régionales qui s'en mêlent.

