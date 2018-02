VIDEO. Guatemala : une vaste cité maya découverte sous la jungle

"Les archéologues et chercheurs sont parvenus à identifier les ruines de plus de 60 000 maisons, palaces, chaussées et même des pyramides", a rapporté "National Geographic", jeudi.

Aperçu de l'une des images de synthèse qui ont permis de découvrir une vaste cité maya sous la jungle du Guatemala. (NOTIMEX / AFP)