Un septuagénaire s'apprête à traverser l'Atlantique... À tonneau !

Un tonneau pour rejoindre les Caraïbes, c'est le défi incroyable que s'est lancé un aventurier de Gironde. Septuagénaire, Jean-Jacques Savin veut se prouver qu'il est encore "dans le coup". Il a pris la mer mercredi 26 décembre depuis la petite île d'El Hierro, dans les Canaries (Espagne) et espère rallier les Caraïbes à la seule force des courants, sans moteur, ni voile.

Un tonneau de 6 m2

À l'intérieur de son tonneau, Jean-Jacques Savin dispose d'un harnais de sécurité et de sangles autour de son lit. Il a tout prévu pour aménager ses 6 m2 : un couchage, une cuisine, un salon et un bureau. Cela fait plusieurs mois que le septuagénaire prépare ce voyage dans le chantier naval d'Arès sur le bassin d'Arcachon (Gironde). Sa préoccupation première est le ravitaillement, il compte sur les poissons volants piégés dans son filet. Foie gras, sauternes et Saint-Émilion complèteront la fête pour la nouvelle année. L'aventurier espère atteindre la Barbade ou les Antilles françaises d'ici trois mois si les courants sont avec lui.

