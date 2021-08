Le calvaire des habitants d'Haïti, frappés par le séisme après avoir subi l'ouragan Matthew : "J'ai passé plus d'un an dans une tente"

Reconstruire, encore reconstruire. Juste à côté des ruines de sa maison, sur les hauteurs de Camp-Perrin, à l'ouest d'Haïti, Angelo reconstruit : "On a perdu notre maison au moment du cyclone Matthew. On a fait le nécessaire pour la remettre sur pied, mais elle a été de nouveau détruite à cause du tremblement de terre. J'ai perdu mon frère dans le séisme, ma mère a été blessée." Comme lui, de nombreux Haïtiens ont vu leur logement détruit après le séisme du 14 août, qui a mis à terre près de 40 000 habitations. Une double peine pour les habitants des secteurs qui avaient été balayés par le cyclone Matthew, en 2016, qui avait fait plus 500 morts et réduit à néant 200 000 maisons.

Le sort s'acharne donc sur les habitants de Camp-Perrin, presque rasée par le séisme : routes coupées, plus d’eau potable, des lignes électriques arrachées, encore une fois. "J'ai tout perdu, raconte cette habitante. Tout perdu."

Abris de fortune

Mais le plus impressionnant ici, ce sont toutes ces maisons à terre, comme celle de la voisine d’Angelo. Elle a 66 ans et elle dort désormais sous des abris de fortune : "C'était la même chose après le cyclone Matthew, ma maison avait été détruite. J'ai passé plus d'un an dans une tente dans ce coin, là-bas." Ses enfants avaient fait une collecte pour lui bâtir une petite maison en béton. Un abri qui a été détruit par le séisme.

Ici avant l’ouragan, il y avait essentiellement des bâtiments en tôle. Ils ont été soufflés par Matthew, alors les habitants ont reconstruit en dur, en béton. Les conséquences aujourd’hui sont dramatiques. "On aurait dû rebâtir avec de la tôle, explique Fritz, qui est charpentier et maçon. Parce qu'en changeant et en choisissant le béton, il y a plus de risques, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes à cause de ça." Des habitants écrasés par ces murs et ces toits en béton.