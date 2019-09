Ouragan Dorian : des évacuations en cours en Floride

C'est un village de mobile-homes coincé entre deux bras d'océan. Posées comme des cubes, ces maisons de Cocoa Beach en Floride abritent de nombreux retraités. Cathie Palmer et son mari partent à l'intérieur des terres lundi 2 septembre au matin. "On prend de la nourriture en ce qu'on aime manger, des choses comme des photos irremplaçables, des bijoux", explique l'habitante de Cocoa Beach en Floride, aux États-Unis. L'évacuation est déclarée obligatoire pour les habitants de ces campements. Face à des mobile-homes sans fondation, un habitant consolide comme il peut l'habitation en y vissant un bout de plexiglas pour protéger la fenêtre.

Les autorités conseillent fortement aux habitants des mobile-homes de quitter le bord de l'océan

Il est inquiet à cause des vents violents. "Le vent va emporter tout ça, ce n'est que de la taule légère. C'est pas plus solide qu'un camping-car", se désole le vieil homme. Beaucoup de ces mobile-homes sont en outre loin d'être en bon état. Certains habitants usent de solutions de fortune comme une énorme sangle plantée au sol et faisant tout le tour du toit pour aller s'accrocher de l'autre côté de l'habitat pour empêcher l'habitation de s'envoler. Le vent est attendu, mais l'eau devrait également monter très vite avec l'ouragan Dorian. Les autorités conseillent fortement aux habitants des mobile-homes de ne plus attendre et de quitter le bord de l'océan.

Le JT

Les autres sujets du JT