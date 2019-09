VIDEO. Les Bahamas durement frappées par l'ouragan Dorian

Les premières images parvenues des Bahamas après le passage de l'ouragan Dorian, lundi 2 septembre, laissent présager de très importants dégâts. Touché par des vents à plus de 300 km/h, l'archipel a été très durement frappé par cet ouragan de catégorie 5, considéré comme le pire qu'ait jamais connu le pays.

"Priez pour nous, priez pour moi et mon bébé", implore une maman enregistrée sur des images amateures, au milieu d'une zone totalement inondée. A l'étage, des habitants découvrent leur appartement complètement dévasté.

"C'est probablement le jour le plus triste de ma vie", a déclaré, en larmes, Hubert Minnis, le Premier ministre de cet archipel de quelque 700 îlots situé entre la Floride, Cuba et Haïti. Aucune indication officielle sur d'éventuelles victimes n'a été communiquée. Sur place, des camions ont été dépêchés vers les zones les plus touchées afin d'y apporter de l'eau potable et du matériel de secours.