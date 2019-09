Météo : pourquoi l'ouragan Dorian est exceptionnel

Il lui a fallu moins de deux jours pour passer de catégorie 1 à catégorie 5. Il s'agit des ouragans les plus puissants, ceux dont les vents dépassent 250 km/h. Dorian ne dépasse pas toutefois des vitesses de vent inédites, même si les chiffres déjà enregistrés sont impressionnants. Les vents moyens ont atteint les 295 km/h selon Jérôme Cerisier, météorologue à Météogroup. Cela fait de Dorian le deuxième ouragan le plus puissant observé dans l'Atlantique. Le plus fort était l'ouragan Allen en 1980 avec des vents aux alentours de 305 km/h.

Le niveau de l'eau devrait monter de sept mètres aux Bahamas

Des vents, mais aussi des inondations. Aux Bahamas, d'ici mardi 3 septembre, le niveau de l'eau devrait monter de sept mètres à cause des vagues, mais aussi des précipitations. 1 000 millimètres, c'est l'équivalent de deux ans de pluie sur Paris. Pour qu'un tel ouragan se développe, il faut plusieurs conditions. Dorian se déplace d'abord très lentement et a donc tout le temps de se renforcer au-dessus de l'océan. Un véritable carburant, surtout quand l'eau est chaude. Elle est à 30 degrés actuellement. Cet ouragan hors normes est la conséquence du changement climatique selon les études scientifiques. Depuis 2016, Dorian est le cinquième ouragan de cette catégorie enregistré dans l'Atlantique.

